Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini her geçen saat daha da artıran İsrail ordusu; çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmıyor.Hastanelere, sivillerin sığındığı BM okullarını hedef alan İsrail güçleri dün akşam insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, El Zeytun Mahallesi'ndeki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf ise saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler'in sığındığı hastanenin hedef alındığını kaydetti.Binlerce yerinden edilmiş Gazzeli'nin bulunduğu hastaneyi vuran İsrail'in savaş suçu işlediğini belirten Marouf, 'Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi' diye konuştu.Saldırıya tepki gösteren Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Justin Welby de 'Bu, masum camların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu' dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya bağlı bir okulunun İsrail tarafından vurulması sonucu 6 kişinin öldüğünü duyurdu. BM yetkilisi, okulda ciddi hasar meydana geldiğini, ölü sayısında artış olabileceğini ifade etti.Söz konusu okula sığınan 4 bin kişinin bulunduğunu kaydeden BM yetkilisi, 'Bu utanç verici bir durum ve bir kez daha sivillerin yaşamlarının açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor.Gazze'de artık güvenli bir yer yok, UNRWA tesisleri bile güvenli değil' dedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı hastane saldırılarından önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 3 bine, yaralı sayısının ise 12 bin 500'e yükseldiğini açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için Ürdün'ün zirvesi Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırı sonrası sonrası Ramallah'a dönme kararı aldı.Filistin hükümeti, saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hastanenin vurulmasıyla ilgili 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.El Zeytun Mahallesi'nin, günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölge olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi: 'İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, 'Hastaneyi Hamas füzesi vurdu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek, 'Hastaneleri derhal boşaltın' tehdidinde bulunulmuştur.' Bu arada hastanenin, ABD'nin verdiği, 500 kilo patlayıcıya sahip MK-84 tipi sığınak delici bomba ile vurulduğu iddia edildi.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı. Mesajda, 'UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor.' ifadesi kullanıldı.Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, 'Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var.' vurgusunda bulunuldu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasıyla ilgili, 'Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor.' dedi.Michel, AB liderlerinin İsrail-Filistin çatışması gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.Michel, Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili bilgiyi toplantıdayken aldıklarını belirterek 'Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor.' ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin hastane saldırısının 'uluslararası hukuka uygun olup olmadığı' sorusu üzerine Michel, toplantı sırasında aldıkları bilginin doğrulandığını ifade ederek 'Sivil altyapıya saldırı uluslararası hukuka uygun değil.' yanıtını verdi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki hastane saldırısının faillerinin hesap vermesi gerektiğini bildirdi.Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...Borrell, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.'Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nden gelen haberler, günlerdir gözlerimizin önünde gerçekleşen trajediye korku ekledi. Bir kez daha masum siviller en yüksek bedeli ödedi.' ifadelerini kullanan Borrell, 'Bu suçun sorumlusu ortaya çıkarılmalı. Failler hesap vermeli.' değerlendirmesinde bulundu.Reuters haberinde Gazze'de içme suyu dışında ekmek sıkıntısının da baş gösterdiğini, elektrik kesintileri nedeniyle insanların cep telefonunu şarj edemediğini, bu nedenle yakınlarıyla bağlantısının kesildiğini aktardı.Filistinli bir kadın 'Temel ihtiyaç malzemeleri aradım, çocuklara süt gibi, yumurta gibi, pirinç gibi, hatta konserve de baktım. Bulamadım. İsrail çocuklarımızı ya bombalarla ya da aç bırakarak öldürüyor' dedi. Gazze'de her beş dakikada 1 Filistinli, her bir saatte 3 çocuk katlediliyor.Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın 500 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Hastanede çok sayıda evi yıkılan sivilin bulunduğuöğrenildi.Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu bildirildi. Filistin hükümeti 3 günlük yas ilan etti.Amerikan CNN televizyonu, İsrail Ordusu'nun evlerini boşaltmaya zorladığı Filistinli aileleri de yolda bombaladığını duyurdu. Acrami ailesinin fertlerine ait cansız bedenler bölgeden kamyon kasasında çıkarıldı.Aynı aileden 32 yaşındaki yeğen Raci Acrami, bir İsrail askerlerinin 'Hepiniz güneye doğru gidin. Sen ve tüm aile üyelerin. Tüm eşyalarını topla ve oraya doğru ilerle' dediği kaydı dinletti.İsrail'in 11 gündür hastane, okul, ev demeden bomba yağdırdığı Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde katliam yaşanırken günlerdir alarm veren su stoklarının tükenmesi de kentte yaşam kaynaklarını birer birer yok ediyor.Dünya Sağlık Örgütü önceki gün 24 saatlik su ve yakıt kaldığını açıklamıştı. İsrail'in bu sürede Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesiyle o süre doldu. 2.5 milyon insan içme suyundan yoksun kaldı.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dün Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu. UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, 'Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var' ifadeleri paylaşıldı.Suyun tükenmesi en çok da çocuk ölümleri riskini artırıyor. Kuyudan alınan kirli su, salgın hastalıkların ortaya çıkması endişesini de beraberinde getiriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişine izin veriliyor.Filistinli yetkililer ağır bombardımanda su ishale hatlarının da ağır zarar gördüğünü, şebekeden su verilse bile onarım yapılmadan su verilemeyeceğini söyledi.Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, 'Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek.Yakıt olmadan elektriğin olmayacak ve hastanelerin artık çalışmayacağı çok açık. İlaç olmadan insanlar tedavi edilemez. Su olmadan özellikle çocuklar hayatta kalamaz' dedi.Gazze Şeridi'nde su doldurmak için bidonlarla dışarı çıkan 9 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki ağabeyi Gazal, İsrail bombasıyla öldü.Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş, 'Çocuklarımla su almaya gitmiştik Patlama oldu. Eşime 'Çocuklar nerede?' diye sordum. Kapının önünde şehit düştüler' dedi.Gazze'de artan ölü sayısı nedeniyle mezarlıklarda boş yer kalmadı. Filistinlilerin naaşları briket döşenerek yapılan mezarlara defnediliyor.Reuters fotoğraf ajansı, İsrail'in önceki gün Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında ölen bir çocuğun cansız bedenine hastane morgunda sarılarak ağlayan annenin yürek dağlayan görüntüsünü paylaştı.HAMAS'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve masum sivilleri katleden işgalci İsrail askerlerinin yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı.Üç koldan saldırdıkları Gazze'ye kara harekâtı hazırlığında olan İsrail askerleri müzik eşliğinde dans etti. Söz konusu skandal görüntüler büyük tepki çekti.