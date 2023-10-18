AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in kendini savunma hakkı çocukları öldürmek mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:''Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir. Günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl sessiz kaldığını hep beraber görüyoruz.ABD'nin olay başladığından beri diplomatik perspektif ortaya koyamadığı bir duruş sergilediği görülmüştür. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum.' şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur.Çatışmaların körüklendiği Orta Çağ zihniyeti yürürlüğe girmiştir.İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları ve çocukları yok etme hakkı mıdır? Nitekim dün atılan ve hastaneyi vuran füzenin Hamas tarafından atıldığı söylendi. Halbuki bütün uzmanlar tarafından açıkça ortaya konuyor ki bu füze İsrail tarafından hastane hedef alınarak vurulmuştur. Gazze'de günlerdir küçücük bir bölgede milyonlarca insanın bu bombalamaları tabi tutulmasının karşısında uluslararası kurumlar sadece seyirci pozisyonundadır.Gazze'ye kara harekatına, herkesin karşı çıkması gerekir. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir anlayış asla kabul edilemez. Başka vahim sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İşgalin sona ermesinden başka bir çare yoktur.Filistin ile aynı acıyı paylaşıyoruz. Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek.Cumhurbaşkanımızın katılım süreci değerlendiriliyor