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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in kendini savunma hakkı çocukları öldürmek mi?

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamına dikkat çekerek Türkiye'nin 3 gün ulusal yas ilan edeceğini açıkladı. Çelik, ''Sayın cumhurbaşkanımız tarafından 3 gün yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmasının bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır" şeklinde konuştu.

Ekleme: 18.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail’in kendini savunma hakkı çocukları öldürmek mi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenliyor.

''3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK''

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir. Günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl sessiz kaldığını hep beraber görüyoruz.

BLINKEN'IN ''YAHUDİ'' VURGUSUNA TEPKİ

ABD'nin olay başladığından beri diplomatik perspektif ortaya koyamadığı bir duruş sergilediği görülmüştür. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum.' şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur.

''ABD ÇATIŞMALARI KÖRÜKLÜYOR''

Çatışmaların körüklendiği Orta Çağ zihniyeti yürürlüğe girmiştir.

"HASTANE İSRAİL TARAFINDAN HEDEF ALINDI"

İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları ve çocukları yok etme hakkı mıdır? Nitekim dün atılan ve hastaneyi vuran füzenin Hamas tarafından atıldığı söylendi. Halbuki bütün uzmanlar tarafından açıkça ortaya konuyor ki bu füze İsrail tarafından hastane hedef alınarak vurulmuştur. Gazze'de günlerdir küçücük bir bölgede milyonlarca insanın bu bombalamaları tabi tutulmasının karşısında uluslararası kurumlar sadece seyirci pozisyonundadır.

Gazze'ye kara harekatına, herkesin karşı çıkması gerekir. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir anlayış asla kabul edilemez. Başka vahim sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İşgalin sona ermesinden başka bir çare yoktur.


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