Ankara'da Hazine arazisi dolandırıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Güvenlik güçleri suç şebekelerine göz açtırmıyor...Hazine arazisi dolandırıcılarına büyük darbe vuruldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, üst düzey devlet görevlilerinin ismini kullanıp, bu kişilerle bağlantılı olduklarını ve ofislerini işlettiklerini belirterek, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait arazileri satma vaadinde bulunan şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 6 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında 65 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.Ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. F.Ö, B.K, A.K, H.Ö, A.Ç, Y.D, M.K, V.A. ve G.A. Ankara'da, E.G.S. ve E.S. ise İzmir'de gözaltına alındı.Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek koçanı, 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde 484 bin 500 sahte dolar, 40 bin lira, çok sayıda sahte satış sözleşmesi, sahte milletvekili danışman kartı, 4 sahte bilezik ve 1 araç tepe lambası ele geçirildi.Ayrıca 'Yargıtay Kararları Çerçevesinde Dolandırıcılık Suçu', 'Yargıtay Kararları Işığında Sahtecilik Suçları' isimli kitaplar başta olmak üzere, şüphelilerin işledikleri suçun kanundaki yerini öğrenme amaçlı kullandıkları düşünülen çok sayıda mevzuat kitabı da adreslerde bulundu.Şüphelilerden E.S. ifade işlemi sonrası serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden E.G.S, F.Ö, H.Ö, A.K, A.Ç. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.