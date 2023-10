İzmir'de takside dehşet anları: Şoföre kaldırım taşıyla saldırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksiye binen gaspçı A.T. , taksi şoförü Selim Keleş'in (62) başına kaldırım taşıyla vurup yaralayarak araçtaki paraları almaya çalıştı. Dehşet anları araç içi kamerasına yansırken, saldırganı tespit eden polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Olay 10 Ekim Salı akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Karabağlar ilçesinde bulunan bir duraktan A.T. adlı bir kişiyi taksisine alan sürücü Selim Keleş, A.T.'nin Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ne gitmek istemesi üzerine aracı hareket ettirdi. Gediz Mahallesi yakınlarında bir sokak arasında bulundukları esnada A.T., yanında bulunan ve gizlediği kaldırım taşı ile Selim Keleş'in başına vurup darbetmeye başladı.Araçta bulunan paraları gasbetmek isteyen saldırgan daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtı. Taşlı saldırı sonucu kafasından yaralanan taksi şoförü ise daha sonra hastaneye gitti.Yaşanan korku dolu anlar ise takside bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde aracın arka koltuğunda oturan A.T.'nin elindeki kaldırım taşı ile bir anda taksi şoförünün başına vurduğu, daha sonra da yine taş ve yumruk darbeleriyle Selim Keleş'e vurduğu anlar yer aldı.Yine görüntülerde, şüphelinin araçta bulunan paraları almaya çalıştığı daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtığı anlar yer aldı.Olayın ardından taksi sürücüsü S.K.'nin kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan A.T.'nin yerini kısa sürede belirledi.A.T., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Odanın önünde yolcu beklerken bir arkadaş geldi ve Gediz'e gitmek istediğini söyledi” diyen 62 yaşındaki taksi sürücüsü Selim Keleş, “Bende ücretin ne kadar tutabileceğini söyledikten sonra elinde siyah bir poşetle araca bindi. Temiz yüzlü olduğu için kötü birisi olduğunu anlamadım. Gediz'e gittiğimizde bana yol tarifi yaptı. Bir sokağa girdiğimizde ineceğini söyledi. Para almak için araç tavan lambasının düğmesine bastığımda o an kafama taşla vurdu. Taşı vurmasıyla ben elime taşı alıp atarak ikinciyi vurmasına fırsat vermedim. Sonra aramamızda arbede yaşandı. Amacı tasarlayarak, planlayarak beni öldürmekti. Elini cebime sokup paraları almaya çalıştı. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ben şu anda korkudan sokağa çıkamıyorum. Pansumana dahi korkudan arkama baka baka gidiyorum. Ne olur buna bir önlem alınsın ve diğer arkadaşlarımız da zarar görmesin” ifadelerini kullandı.Olaydan sonra yaşadıklarını da anlatan Keleş, “Kendimi toparlamaya çalıştım. Arkamdan müdahale eder korkusuyla gaza bastım. Kan kaybı fazla olunca durağı aradım ve duraktaki arkadaşlar da sağ olsunlar ambulans çağırmışlar. Ambulans ile beraber 4-5 araba taksici arkadaşlar da geldi ve beni hastaneye taşıdılar. Başıma 7 tane dikiş atıldı. Gereken cezayı almasını istiyorum. Şahsın yakalandığını duydum. Başka bir arkadaşın da bu şekilde canı yanmasın, lütfen gereken yapılsın” şeklinde konuştu.Öte yandan, 1 ay boyunca işini yapamayacağını belirten Keleş, 30 yıllık meslek hayatında daha önce böyle bir olay yaşamadığını ve şok içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.