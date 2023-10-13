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İstanbul’da 5 DHKP/C’li gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel materyallere el konuldu.

Ekleme: 13.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 5 DHKP/C’li gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü DHKP/C'nin son dönemlerde eylem arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda örgüte ait evlerde; silah/mühimmat, dokümanların bulunduğu, gizli bölmelerin olduğu ve adli makamlarca aranan örgüt mensuplarının olabileceği belirlendi. Bunun üzerine Sarıyer'de tespit edilen 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.A, Ö.B., İ.Y., H.P. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tablet, 1 adet laptop, 1 adet cep telefonu, 2 adet gaz maskesi ve çok sayıda yasaklı yayınlar ele geçirildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyetindeki işlemleri sürüyor.
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