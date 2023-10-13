İsrail’in işgal planı ortaya çıktı: 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. Filistin'de kayıplar 1537'ye yükseldi. Gazze sınırında ise tank hareketliliği dikkat çekti. İsrail'den BM'ye yapılan talepte, "Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın" denildi. İsrail'in, 'Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile yerinizi terk edin' tehdidini yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İsrail’in dediği, bu bölgede yaşayan yaklaşık 1.2 milyon sivile güneye gitmelerini istiyorlar, Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken çatışmalar 7. günde de devam ediyor. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıkladı. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi. BM Sözcüsü yaptığı açıklamada, böyle bir emrin 'yıkıcı insani sonuçlara' yol açmadan imkansız olacağını belirtti.İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar 1537'ye yükseldi.