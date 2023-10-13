İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İsrail Ordusu, 'önümüzdeki günlerde daha fazla hedefi yok edeceğiz' açıklaması yaptı. Gazze`ye 4 bin ton patlayıcı içeren 6 bin bomba atıldığı ifade edildi. Han Yunus`ta aynı aileden 7`si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.17.10: Hamas, Gazze'den İsrail'in kuzeyine en uzun menzilli füzesini fırlattı.15.39: Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki nüfusu sınır dışı etme suçuna karşı BM'yi müdahaleye çağırdı14.50: Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.14.50: Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.13.00: İşgalci İsrail polisleri, Cuma namazını Aksa'ya ulaşabildikleri en yakın nokta olan Vadi el Coz mahallesinde kılmaya hazırlanan Müslümanlara saldırdı. Atlı birlikler, saldırıda gaz bombası, jop ve gerçek mermi kullandı. Seccadeleri çiğneyen işgalci İsrail kuvvetleri, Filistinlileri geri püskürterek cuma namazı kılmalarına engel oldu. İsrail güçleri, daha sonra Müslümanların sığındığı mahalleye TOMA'larla baskın düzenledi. Binalara ve sokaklara gaz bombası atan polislerin sivillere yönelik saldırısı sürüyor...11.35: UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.10.35 Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek.07.50: Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara 'işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri' çağrısında bulundu.07.31: Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirdi.07.17: BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi.06.55: İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.05.42: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu.04.56: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha öldürdü.04.38: Katar Kızılayı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin acil tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon dolar tahsis etti.03.38: İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye etti.02.17: ​​​​​​​İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.01.39: İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak 'acil durum hükümeti' kurulmasını onayladı.01.25: İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine karşı yürüttüğü saldırılarla birlikte işlevsizleşen bakanlığının bütçesinin kamu israfı olduğu gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.00.43: İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.İsrail'in bombardımanı yoğunlaştıkça Gazze'de insani dram derinleşiyor. Hastaneler yaralılara müdahale etmekte zorlanıyor. Elektrik, su ve yiyecek sıkıntısı giderek artıyor. Morglar ve hastaneler dolup taşıyor. Ölen ve yaralanan çocukların sayısı hızla artıyor. Bu acıya dayanmak zor.Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan yoksunICRC'nin X platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.Paylaşımda, 'Bu gece Gazze'de yüz binlerce kişinin uyuyacak yeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor. Sivillerin, silahlı çatışmaların etkilerinden korunması gerekiyor' ifadeleri yer aldı.İsrail ordusu, Gazze'deki tüm sivillere evlerini boşaltma çağrısında bulundu. 'Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek' denildi.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.