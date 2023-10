Ankara'da başıboş köpekler, 50’den fazla küçükbaş hayvanı telef etti

Etimesgut’ta bulunan Aşağıyurtçu Mahallesi Yapracık mevkisinde, başıboş sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor.Sabaha karşı sürüye saldıran sokak köpekleri, hem çobana hem de sürüye zarar vererek 50’den fazla koyunu telef etti.Sürünün sahipleri Okan Yalçın ve Hacı Yalçın, bölgede bulunan sakinlerin köpekleri beslemesinden ve sürekli olarak bölgeye bırakılan köpeklerden dolayı sayıları her geçen gün artan sokak köpeklerinin sürekli olarak hayvanlara zarar verdiğini ifade ederek, bu soruna bir çözüm bulunması için yetkilerden yardım istedi.13 yıldır Ankara’nın Etimsgut ilçesinde bulunan ve kalabalık bir köpek sürüsünün koyun sürüsüne saldırma anlarına şahitlik eden Ahmet Çabuk, “Sabah 7’de kalktığımda sitenin içerisinde bir koyun sürüsü gördüm ama sürünün orada duruşu panik bir haldeydi. Dikkatimi çekti. Baktım ki 10’a yakın köpek 3 tane koyunu yiyorlardı. O arada ben hemen sopayı aldım, aşağıya indim ve köpekleri kovaladım. Aşağı inip baktığımda durum içler acısıydı, köpekler koyunları parçalamışlardı. Bir tane de oğlak ölmüştü. Oğlak yaralı değildi, stresten ölmüş. Öncelikle köpekleri oradan uzaklaştırdım. O arada baktım köpeklerden biri tekrar geldi. Koyunlardan birisinin durumu vahimdi. Bari hayvan ölmeden keseyim diye bıçağı aldım indim ama kesmeye kıyamadım. Hayvanları bir arada tutmaya çalışıyordum ki sürünün sahibiyle karşılaştım.Beyefendi ‘O sürünün sahibi benim’ dedi. Birlikte telef olan hayvanları araca yükledik. 15 koyun yükledi araca. Ben hayvan haklarına karşı değilim fakat köpek hayvansa, koyun da hayvan, tavuk da hayvan. Onun hakkını kim koruyacak? Sahipsiz sokak köpeği denen bir kavramı kabul etmiyorum. Her hayvanın sahibi olması lazım. Bu hayvanlarda birileri tarafından önceden sahiplenilmiş, daha sonra yaşlanmış veya büyümüşler diye sokağa atılmışlar. Bakması zorlaşınca getiriyorlar buralara bırakıyorlar. Bu köpekler de burada koloni oluşturdu. Çocuklarımıza zarar verebilirler. Buradaki hayvanseverler, ‘Onlar özgür, özgür yaşayacak’ diyorlar.Tamam ama kardeşim köpek özgür yaşarken koyunlara zarar veriyorsa bunun bir çaresinin bulunması lazım. Bu hayvanların kısırlaştırılması lazım. Hayvanlar sahipsizse belediye alacak, bunları bakımevlerine koyacak. Buradaki hayvansever arkadaşlarımız oraya yemlerini götürsünler. Sadece benim sitemin etrafında 20 tane başıboş köpek var. Hem köpekleri düşüneceğiz hem de koyunları düşüneceğiz. O zaman ben de getireyim aslan besleyeyim sokağa salayım, herkesi yesin. Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması lazım” ifadelerini kullandı.Kendini bildiğinden beri Aşağıyurtçu Mahallesi'nde hayvancılık yaptığını anlatan Hacı Yalçın isesabaha karşı 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüye saldıran sokak köpeklerinin 50’den fazla hayvanı telef ettiğini, telef olan hayvanların da hamile olduğunu belirtti. Yalçın, ”Geçen yıl da bu olaylar başımıza geliyordu ama 2-3 tane koyunumuz telef oluyordu. Onlara artık bir şekilde göz yumuyorduk. Dün gece sabaha karşı 20 tane köpeğin sürüye saldırması sonucu 50 tane koyunumuz telef oldu. 2 yıllık kazancımız burada telef oldu.Bu saldırı bugün sürüye oldu ama insanlara da olabilir. Bu sadece hayvanlar için geçerli değil. Çocuklar okula gidiyorlar. Biz buranın yerlisi olarak burada yabancı olduk. Hayvanseverler köpeklere bakmak istiyorlarsa tamam baksınlar ama evlerinde ya da bir alan içerisinde baksınlar. TOKİ konutları 15 yıldır var. 15 yıldır da bu başımızda bir sorun. Biz bu TOKİ’nin etrafına ne zaman gelsek hep bu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şu an bilinen 50 tane kaybımız var.Burada 500 tane hayvan var. Kaç tane eksik var daha bilmiyoruz ama 50 tane telef var. Hepsi de hamile, ocak ayında bunlar yavru yapacak. 2 yıllık kazancımız boşa gitti. Buradaki boş köpeklere bir çare bulunmadıktan, biz telef verdikten sonra bu işi yapmanın bir mantığı yok. Ya bu köpekler sürüyü yesin ya da biz sürülerimizi satalım, burayı terk edelim. Bölgede 200 civarında başıboş saldırgan köpek var” dedi.Vatandaşlara ve devlete bir fayda sağlamak için ata mesleği olan hayvancılık mesleğini icra ettiğini, başıboş köpeklerin saldırısı sonrası 50’den fazla hayvanın telef olduğunu, telef olan hayvanların da hamile olduğunu belirten Okan Yalçın ise, ölen, kaybolan ve doğmak üzere olan yavrularla birlikte yaklaşık 160 hayvanın telef olduğunu ve 1 buçuk milyon liradan fazla zararı olduğunun altını çizdi. Yalçın, yetkililerden yardım isteyerek şunları kaydetti:”Çobanımızın ve bizim bulduğumuz yaklaşık 60 küçükbaş hayvanımızı kaybettik. Hala bulamadığımız kayıp hayvanlar var. Tahminimizce 80’e yakın kaybımız var. Bizim çok zararımız var. Biz üreticiyiz. Devletimize biraz da olsa faydamız olsun diye kendimizi bildiğimizden beri hayvancılık yapıyoruz. Köyümüz çok eski bir köy. Ata mesleğini icra ediyoruz.Bütün sürümüz hamile. Hamile bir hayvanın değeri yaklaşık 8 bin lira. Bizim ölüsünü bulabildiğimiz ve yaralanan yaklaşık 50 hayvanımız var. Toplamda tahminimce 80 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Hayvanlarımın hepsi hamileydi. Her birinin karnında bir tane de yavrusu olsa 160 hayvan eder. 160 küçükbaş hayvanın değeri günümüz şartlarında 1 buçuk milyon lirayı geçiyor. Benim zararımı kim karşılayacak.Benim 2 yıllık emeğim kayboldu gitti. Ayazını, soğunu, pisliğini, çamurunu çekiyoruz. Bu sokak köpekleri geldi 1 gün içerisinde benim emeğimi zayi etti. Yetkililerimize sesleniyoruz. Biz bu hayvancılığı nerede yapalım. Köpekler hayvanlara değil insanlara da saldırabilirdi. Bizim zararımız çok büyük. Çok sayıda yaralı hayvanımız var. Yaralı hayvanlarımızı kesemiyoruz. Çünkü saldıran köpeklerde kuduz veya başka bir hastalık olabilir. Köpekler aşılı mı bilmiyoruz. Hayvan gözümün önünde can çekişiyor ama bir şey yapamıyoruz. Bize de yazık günah.”