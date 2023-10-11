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Beyaz Gazete
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Survivor'da devrim! Survivor'da bir devir kapanıyor! Acun Ilıcalı yeni kuralları duyurdu..

Survivor'a büyük bir yenilik geliyor. Artık SMS yerine düellolar olacak. Acun Ilıcalı, Survivor'da bu sezon nefes kesen mücadelelere tanıklık edileceğinin sinyallerini verdi.

Ekleme: 11.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor yakın zamanda ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Bu sene All Star sezonu ile ekrana gelecek olan Survivor'ın büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar açıkladığı isimler arasında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım ve Aleyna Kalaycıoğlu, Damla Can, Turabi Çamkıran, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak, Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz akşam Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan Ilıcalı, Survivor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SMS olmayacak

Acun Ilıcalı geçtiğimiz senelerde bazı yarışmacıların en çok dert yandığı SMS sistemi hakkında önemli kararlara imza attı.

Birbirinden güçlü isimlerin yer alacağı Survivor'a düello sistemi geliyor.

Acun Ilıcalı yeni sezonda nasıl bir sistem olacağını şu sözler ile anlattı;

"Survivor'da şöyle bir şey yaşadık. Ben oylamada kaybettim, ben hakkettim. Algı yaptı dediler. Ben de SMS'i kaldırdım.

Ben SMS'te elendim, mağdur oldum diyordunuz, alın size Survivor performans yapıyoruz. SMS yok! Adaylar çıkacak düelloda kapışacak.

Yarışmanın finalinde de SMS olmayacak. Finali de büyük bir salonda 20 bin kişiye yapacağız, canlı yayında oynayacaklar. Kazanan şampiyon olacak."

Acun Ilıcalı'nın bu kararı Survivor takipçilerini adeta ikiye böldü. Bazı izleyiciler SMS sisteminin devam etmesi gerektiğini savunurken bazıları ise yeni sistemin daha mantıklı olduğunu dile getiren paylaşımlar yaptılar..
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