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CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonunda detaylar netleşiyor: Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu'nun, 10 lüks daireyi rüşvet parasıyla aldığı ortaya çıktı

CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun
Ekleme: 1.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 1.10.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun
Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik önceki gün yapılan imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 22'si kadın 60 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Liderliğini Çukurova eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu'nun yaptığı suç örgütünün 66 apartmanın imarında usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Vurgunun boyutunun ise 750 milyon TL olduğu ileri sürüldü.

BÜYÜK İŞLERİN RÜŞVETİ LÜKS DAİRE
Operasyonun ilk günü İstanbul'da gözaltına alınıp Adana'ya getirilen Ali Arslanlıoğlu'nun 2019'da başkan yardımcılığına getirildiği, hemen ardından lüks yaşamı ve harcamalarıyla dikkat çektiği belirlendi.

Daha küçük işlerde rüşvet olarak para alan Arslanlıoğlu'nun büyük işlerde ise daire aldığı ve bu yöntemle Adana ve İstanbul'da 10 lüks daire edindiği belirlendi.

Son 2 yıldır hakkındaki söylentilerin artması üzerine, geçen yıl görevden ayrılan Arslanlıoğlu'nun, belediyenin imar müdürlüğündeki rüşvet çarkını yürütmeye devam ettiği öne sürdü.

CHP'li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni detaylar: 750 milyon TL'lik vurgun

SORGULARI SÜRÜYOR

Aralarında, Ali Arslanlıoğlu'nun yanı sıra Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Zülfikaroğlu ve belediyelerin imar müdürlerinin de bulunduğu 60 kişinin sorguları sürüyor.

Şüphelilerin 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet, resmi belgede sahtecilik' suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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