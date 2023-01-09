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Milli Muharip Uçak'tan müjde geldi! Temel Kotil duyurdu: Uçuş tarihi öne çekildi...

Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın uçuşunu 2025 için planladıklarını ancak çalışmaların hızlı seyretmesi ile bunu 2023'e çektiklerini duyurdu.

Milli Muharip Uçak'tan müjde geldi! Temel Kotil duyurdu: Uçuş tarihi öne çekildi...
Ekleme: 9.01.2023 - 10:44 Güncelleme: 9.01.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Milli Muharip Uçak'tan müjde geldi! Temel Kotil duyurdu: Uçuş tarihi öne çekildi...
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeyi verdi. Kotil, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söyledi. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın gökyüzünde olacağı tarihi de açıkladı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'TAN MÜJDE
Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin gökyüzündeki ilk yerli savaş uçağı olacak. TUSAŞ bünyesinde çalışmalar yürütülürken, ilk uçuş 18 Mart 2023'te yapılacak. Uçağın 2025 yılında gökyüzünde olacağı da daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak bugün bir müjde geldi. Müjdeyi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil verdi. Kotil, ilk savaş uçağımızın çalışmalarının beklenenden hızlı tamamlandığını belirtti, '2025 yılını planlamıştık ama 2023 yılının sonuna yetişecek.' dedi.

Milli Muharip Uçak'tan müjde geldi! Temel Kotil duyurdu: Uçuş tarihi öne çekildi...

'HİÇBİR KAÇAK YOK'
Kotil'in Türkiye'yi heyecanlandıran açıklamaları şöyle:

Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok.

İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık. Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.

Milli Muharip Uçak'tan müjde geldi! Temel Kotil duyurdu: Uçuş tarihi öne çekildi...

'SON 1 YILIN BU KADAR BAŞARILI GEÇECEĞİNİ BİLMİYORDUM
Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim. 2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.

'BUGÜNKÜ RADARLAR BUNU GÖREMİYOR, GÖREN RADAR YAPILIRSA ELİMİZ BOŞ DURMAZ GELİŞTİRİRİZ'

Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki Teknoloji gelişir görür. Elimiz boş durmaz ki, geliştiririz. Yüzlerce km'den hava ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebilyior. İt dalaşı diyoruz ya Yunan uçaklarıyla Türk uçakları it dalaşı yaptı diyoruz ya bu onu yapmıyor. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini fark edip füzelerini oraya kitliyor, üzerine radyo dalgaları gönderip füzeleri gönderiyor. 2 tane F-16 motoru var üstünde. 2 F16 deniyor, 5-6 ton rahatlıkla kullanıyor.

"SÖZÜMÜZ VAR ÖLÜMÜNE ÇALIŞIYORUZ"

Uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor, yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için ANKA 3 bu amaçla yapılıyor. Mart ya da Nisan olur. Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz.

Çok büyük kazanım var, ciddi sayıda mühendis yetişti. Bu acele acele yapılınca bir sürü insan yetişti. En büyük başarı insanlar. Türkiye şu anda TUSAŞ 6000 mühendis kazandırdı. Eğitilmiş insanınız varsa her şeyi yaparsınız. Almanya nasıl kendini toparladı, insanı vardı, insan kazandık.

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