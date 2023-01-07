Kars'ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 'Sarıkamış şehitlerini anma töreni'nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.Kars Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:'Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanında meydana gelen çökme sonucu hafif yaralılarımız bulunmakta olup, yaralıların ayakta tedavisi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.'Kars Valisi'nden açıklama:'Hafif yaralılarımız var, hayati tehlikesi olan yok'