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İYİ Partili Feridun Bahşi'den '15 Temmuz' itirafı: O gece Akşener'in evinde neler yaşandı?

Türkiye, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbecilere karşı direnirken o gece Meral Akşener'in evinde neler yaşandığı ortaya çıktı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Akşener'in evinin penceresinden tankları gördüklerini belirterek "Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Feridun Bahşi'den '15 Temmuz' itirafı: O gece Akşener'in evinde neler yaşandı?
Ekleme: 7.01.2023 - 23:14 Güncelleme: 7.01.2023 - 23:18 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Feridun Bahşi'den '15 Temmuz' itirafı: O gece Akşener'in evinde neler yaşandı?
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti.

İYİ Partili Feridun Bahşi'den '15 Temmuz' itirafı: O gece Akşener'in evinde neler yaşandı?

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi.

Akşener'in evinin Boğaz köprüsünü gördüğünü ve akşam saatlerinde pencereden tankları fark ettiklerini anlatan Bahşi, şöyle konuştu:

'TWEETİ BİRAZ YUMUŞATALIM'

'DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı.'
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