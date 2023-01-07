Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Nebati, ihracatı daha ileriye taşıyacak başlıkları değerlendirdiklerini dile getirdi.

TİM Başkanı Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.'İHRACAT DAHA İLERİYE TAŞINACAK'Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:'2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.'