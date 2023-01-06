Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu'na hapis cezası: 'Uyuşturucu, kaçakçılık, dolandırıcılık...'

Yeşilçam filmlerinde oynadığı Sezercik rolü ile tanınan Sezer İnanoğlu'na hapis cezası verildi. Sabah Günaydın'da yer alan habere göre; 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından, 2018 yılında ise eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit etmek suçundan hakim karşısına çıkan Sezer İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılık suçundan yargılanıyor.Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, İddiaya göre; Sezer İnanoğlu ve annesi, geçtiğimiz yıllarda R.Ç. isimli bir şahısla ev satışı için anlaştı. Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç., kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrendi ve şikayetçi oldu.Yapılan inceleme sonucunda senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bu olay üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından İnanoğlu ve annesi hakkında, 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve yargılanmaları yapıldı.Daha önce suça karışmadığı için anne İnanoğlu serbest kaldı ancak birçok sabıkası bulunan Sezer İnanoğlu hapis cezasına çarptırıldı. İnanoğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ne gitme hakkı bulunuyor. Eğer talebi kabul edilmezse cezaevine gidecek.