Silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Yeşiltaş, Ayvalı ve Irmak mahallelerinde belirlenen 7 adrese baskın yaptı.Aramalarda 1 mavzer tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 yivsiz çift kırma av tüfeği, 1 ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1025 mermi, 280 av tüfeği kartuşu, 1 kama ve 5 cep telefonu ele geçirildi.Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.