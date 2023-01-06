  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samsun'da annesini öldüren liseli ve babası yakalandı

Babasından ayrılan annesinin başka biriyle olmasını kabul edemeyen lise öğrencisi, kardeşini okulda ziyarete gelen annesini silahla öldürmek suçuyla tutuklandı.

Ekleme: 6.01.2023 - 17:35 Güncelleme: 6.01.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da annesini öldüren liseli ve babası yakalandıSamsun'un Canik ilçesinde dün öğle saatlerinde, aile içi dehşet yaşandı.

Eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babaları A.Ö'de olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Okul idaresi durumu babaya bildirdi. Babanın durumu oğluna iletmesi üzerine, bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi.

Oğlu tarafından vuruldu

A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük'e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip kaçtı.

Yaralı anne hayatını kaybetti

Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüpheli yakalandı

Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı.

"Başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim"

Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim." dediği öğrenildi.

Kadının cenazesi gönderildi

DHA'nın haberine göre, otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul Çerkezköy'e gönderildi.

Şüpheli genç tutuklandı

Lise öğrencisi A.A.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A.Ö.'nün babası A.Ö.’ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi.


Samsun'da annesini öldüren liseli ve babası yakalandı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum açıkladı
Manisa'da kuyuya düşen baba oğuldan geriye bu kareler kaldı! O kuyu 6 ay önce…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
Aslı Baykal'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor .
Ahmet Davutoğlu: Genel başkanların imza yetkisi olacak
MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var