Samsun'da annesini öldüren liseli ve babası yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde dün öğle saatlerinde, aile içi dehşet yaşandı.Eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babaları A.Ö'de olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti. Okul idaresi durumu babaya bildirdi. Babanın durumu oğluna iletmesi üzerine, bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi.A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük'e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip kaçtı.Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı.Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim." dediği öğrenildi.DHA'nın haberine göre, otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul Çerkezköy'e gönderildi.Lise öğrencisi A.A.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A.Ö.'nün babası A.Ö.’ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi.