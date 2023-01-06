Mersin'de kaçakçılık operasyonu: Tutuklama var

Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 3 Ocak'ta yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polisin 3 Ocak'ta düzenlediği yağma ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde çok sayıda çek ve senet ile bir iş yerinde tavla içerisine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.