Mersin'de kaçakçılık operasyonu: Tutuklama var
Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 3 Ocak'ta yağma ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisin 3 Ocak'ta düzenlediği yağma ve silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde çok sayıda çek ve senet ile bir iş yerinde tavla içerisine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
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