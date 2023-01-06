Manisa'da kuyuya düşen baba oğuldan geriye bu kareler kaldı! O kuyu 6 ay önce…

Manisa'da çok acı bir olay yaşandı. Kuyuya düşen baba oğulun cesedine ulaşıldı. Küçük Batu'nun 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kuyunun yaklaşık 6 ay önce zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı, Aytuğ Demir'in de siteye 2 ay önce taşındığı anlaşıldı. Baba oğuldan geriye ise bu kareler kaldı…

Baba ve oğlunun cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 6 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi.Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır, gözaltına alındı. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan Akiş ve Çakır'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Aytuğ Demir'in ise babası Mehmet Demir'in de oturduğu siteye 2 ay önce taşındığı öğrenilirken, çiftin 15 Haziran 2020'de evlendiği Batu'nun ise ilk çocukları olduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, aile fotoğrafları kaldı. Öte yandan kuyu olayın ardından kapatıldı.İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Aytuğ Demir ve oğlu Batu Demir'in cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Manisa Salihli'ye götürüldü.