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Karadeniz gazında geri sayım sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart sonuna kadar Karadeniz'in altındaki gazı millete sunmak arzusunda olduklarını söyledi. Bakan Dönmez, karadaki tesisin ilerleme oranının yüzde 90'a çıktığını aktardı.

Ekleme: 6.01.2023 - 17:26 Güncelleme: 6.01.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazında geri sayım sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile birlikte Filyos Gaz İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yılın ilk haftasında en büyük projelerden olan Karadeniz Doğalgaz Sahası'nda olduklarını ifade eden Bakan Dönmez, kara ve denizdeki çalışmaları aktardı. Karada yüzde 80 seviyesindeki ilerleme oranının yüzde 90'a ulaştığını anlatan Fatih Dönmez, şöyle dedi:

"Yılın ilk haftasında en büyük projelerimizden Karadeniz doğalgaz sahasındayız. Arkamızda görmüş olduğunuz tesis Karadeniz'den çıkan gazı işleme üzerine kurulmuş, inşaatı devam eden bir tesisimiz bildiğiniz gibi. En son yine 2 hafta önce buraya bir grup gazeteci ile gelmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Enerji Komisyonu üyelerini ağırlamıştık. Bugün de yine misafirlerimiz var. Sahada o tarihlerde aşağı yukarı yüzde 80 mertebesinde olan karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı yüzde 90'lara çıkmış durumda. Deniz tarafında da şu anda 50'yi aşkın yerimizde yapım çalışmaları devam ediyor. Deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlandı. Orada artık tez çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah artık 100'üncü yılımıza da girdik. Daha önce de söylediğimiz gibi hedefimiz bir aksilik çıkmadığı takdirde mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz'in altındaki gazı milletimize sunmak arzusundayız. Tabi çalışmalar hızlandıkça da istihdam ettiğimiz çalışan sayımız doğal olarak artıyor. O tarihte toplam karada ve denizde 7 bin 508 kişi çalışıyordu. Şu anda sadece karada çalışanların sayısı 7 bine yaklaştı ve 2 bin 500 civarında da deniz tarafında çalışanımız var. Onlarla birlikte 9 bin 10 bandına doğru süratle ilerliyoruz. Tam pik dönemdeyiz. Bu aralar artık yaptığımız çalışmaların test ve deneme çalışmaları yapılacak tamamlanacak. Yurt içinde yurt dışında birçok uzman kişi sahada daha fazla hizmet vermeye başlayacak. Ben tekrar bu çalışmamıza iştirak eden başta genel başkan yardımcımız olmak üzere, bölge milletvekillerine, sayın valimize, Türkiye Petrolleri genel müdürleri ve çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise 2.5 yıldır süren hummalı çalışmaları hatırlatarak şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2.5 yıldan beri bu alanda hummalı bir çalışma var. Son aşamasına geldiğimiz bu süreçte 7 bine yakın test yapılması gerekiyor. Bu test sonucunda bu doğalgazımız milletimizle buluşacak. Ben bu aşamaya kadar olan hummalı çalışmalarından dolayı Bakanlığımıza, TPAO Genel Müdürümüz ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçteki çalışmalar için de başarılar diliyorum. Gerçekten güçlü bir irade, güçlü bir liderlik güçlü bir hükumet sistemi, güçlü bir devletin ne anlama geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bu doğalgazın çıkartılıp milli sisteme getirilmesi bir milli şirket tarafından TPAO tarafından yapılması dahi başlı başına gerçekten üzerinde durulması gereken ifade edilmesi gereken bir nokta. Diğer taraftan inşallah Türkiye Yüzyılı'nda biz enerjinin yüzyılı Türkiye Yüzyılı olacak. Türkiye enerjisini büyük oranda dışa bağımlılıktan giderecek olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada Karadeniz doğalgazımız doğalgazda dışa bağımlılığı yüzde 30-40 pik noktaya geldiğinde giderecek bir noktaya doğru götürecek, çok büyük katma değer sağlayacak. Çok büyük üretim de bize ciddi anlamda yol sağlayacak bir imkan ortaya koyacak. Türkiye Yüzyılı'na katkılarından dolayı Bakanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum. 2023 Mart'ta Rabbim bize açılış yapmayı nasip etsin."
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