  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı! Çoğunluğu elde etti

İYİ Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa edip AK Parti saflarına dahil oldu. Bozkurt ise AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Ekleme: 6.01.2023 - 17:04 Güncelleme: 6.01.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı! Çoğunluğu elde etti
AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt'a rozetini taktı. Başkan Güngör, "Birlik, beraberlik ve kardeşlikle yoğrulmuş bir davaya inanmışların oluşturduğu 'Tek Devlet Tek Vatan Tek Millet Tek Bayrak' diyerek davası Türkiye'nin bütünlüğü olan bir aileye katıldığı için Mustafa Bozkurt kardeşimize hoş geldin diyoruz. Partimize katılımı hayırlara vesile olsun" dedi.

"AK PARTİ GRUBU, EN FAZLA MECLİS ÜYESİNE SAHİP PARTİ OLMUŞTUR"

İYİ Parti Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt'un AK Parti'ye katılımıyla Merkezefendi Belediyesi'nde AK Parti Belediye Meclisinde Meclis üye sayısını 11'den 12'ye çıktığını belirten Başkan Güngör, "Sayısal olarak mecliste AK Parti Grubu, en fazla meclis üyesine sahip parti olmuştur. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, milletimizin teveccühü ile bir kez daha Cumhur İttifakı kazanacak. Daha sonra ise Merkezefendi Belediyesi tekrardan AK Partili bir Belediye Başkanına sahip olacaktır. Bizler inanıyoruz ki 2023 seçimlerinde kazanan milletimiz, kazanan AK Parti'miz olacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile AK Parti'ye katılım sağlayan Mustafa Bozkurt'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

İYİ Parti'den ayrılıp, AK Parti'ye üye olan Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bozkurt ise AK Parti ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum açıkladı
Manisa'da kuyuya düşen baba oğuldan geriye bu kareler kaldı! O kuyu 6 ay önce…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
Aslı Baykal'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor .
Ahmet Davutoğlu: Genel başkanların imza yetkisi olacak
MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var