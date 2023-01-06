Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Çiftçilerimize destek olmanın gayreti içindeyiz. Çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir'' ifadelerini kullandı. 'Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz' diyen Erdoğan, ''Çiftçilerimiz destek kredisini hasat dönemine kadar yapılacak her türlü harcamalar için kullanabilecek. Çiftçiye destek kredisini hayata geçiriyoruz. Faizi 9,75 vadesi 36 aya kadar olacak. İkinci ve üçüncü müjdelerimiz, tarımsal Kobi kredisi ve tarım borç transferi kredisidir. Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;Çiftçilerimize destek olmanın gayreti içindeyiz. Çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir.Her küresel kriz gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatıyor.Tahıl sevkiyatının sekteye uğraması açlık tehdidini ortaya çıkardı. İnsanlığı büyük bir krizin eşiğinden kurtardık.Politikalarımızı ekosistemi gözeterek oluşturuyoruz.Ukrayna'daki tahıl krizini çözerek, insanlığı büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndürdük.Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiç bir halkasını atlamadan sistemi geliştirecek adımları atıyoruz.Tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz destek ve emeğin boşa gitmediğini görüyoruz.Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz.Bugün vereceğimiz müjdeler, çiftçilerimizi daha da güçlendirecek.İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz.Çiftçilerimiz destek kredisini hasat dönemine kadar yapılacak her türlü harcamalar için kullanabilecek.Çiftçiye destek kredisini hayata geçiriyoruz. Faizi 9,75 vadesi 36 aya kadar olacak.İkinci ve üçüncü müjdelerimiz, tarımsal Kobi kredisi ve tarım borç transferi kredisidir.Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek.Bu kredilerde ana parasını peşin ödeyenlerin faizleri silinecek, peşin ödeyemeyen için taksit imkanı sağlayacak.Ayrıntılar geliyor...