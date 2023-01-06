Afyonkarahisar'da paltoya sakladığı tüfekle yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekiplerin, ruhsatsız silah ve tüfeklerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaları aralıksız devam ediyor.Bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı.Aramada, şahsın giyindiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet mermi ele geçirdi.Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.