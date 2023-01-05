Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarında görülecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e ise uyarı yapıldı. Kar ve sağanak yağış geliyor. Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Ocak hava durumu raporu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluİstanbul 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurluKIRKLARELİ 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -6°C, 10°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 3°C, 14°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 5°C, 14°CAz bulutluMUĞLA 0°C, 13°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 3°C, 19°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 10°C, 18°CAz bulutlu ve açıkISPARTA -1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 8°C, 18°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA -1°C, 9°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR -1°C, 8°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ -7°C, 7°CAz bulutlu ve açıkKONYA -3°C, 8°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurluSİNOP 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurluZONGULDAK 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurluTOKAT 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AĞRI -10°C, 6°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -9°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -6°C, 0°CParçalı ve çok bulutluVAN -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.Haberin DevamıDİYARBAKIR -4°C, 14°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP -2°C, 15°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 1°C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 3°C, 15°CAz bulutlu ve açık