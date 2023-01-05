  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Manavgatlı 177 afetzede yeni evlerine kavuştu

Yangın bölgesinde konutları tamamlanan afetzedeler, yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni bir görünüme kavuşan bölgeye cumartesi günü ziyaret gerçekleştirecek.

Ekleme: 5.01.2023 - 17:22 Güncelleme: 5.01.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Manavgatlı 177 afetzede yeni evlerine kavuştu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı.

10'uncu gününde söndürebilen yangın geniş alana yayılarak 60 bin hektar alana zarar verdi.

34 mahallede onlarca ev, ahır ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yeni evler inşa edildi
Dünyada da büyük yankı uyandıran afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile bölgede çalışmalara başlandı.

Hasar gören evler yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edecek
Kalemder Mahallesi'nde de TOKİ tarafından yangına dayanıklı 250 ev inşa edildi. 177 hak sahibi teslim edilen evlerine taşınmaya başladı.

DHA'nın aktarımına göre; yeni bir görünüme kazanan mahalle, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilecek.

"Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun"
Urkuya ve Ahmet Özen çiftinin evi, mahallede teslim edilen ilk ev oldu. Yeni yapılan evini çok beğendiğini söyleyen Urkuya Özen, “Yangında her şeyimiz yandı. O günü hiç hatırlamak istemiyorum. Çok zor bir gündü. Allah kimseye göstermesin. Bir traktör ve kendimiz kaldık. Eşimin cebindeki para bile kanepenin üstünde kalıp yandı. Evimiz yapıldı, yerleştik. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evimizden memnunuz. Biz yaşadık başka kimse yaşamasın." dedi.

"Sağ olsun devletimizin verdiği para ile kiraya çıktım"
Evine yeni taşınan Ayşe Akça yaşadıklarını anlatırken gözyaşını tutamadı. Akça, “Yangından sonra duman nedeniyle ameliyat oldum. Her şeyimiz yandı, birkaç çamaşırla çıktık. Şimdi de odamın birisi boş kalıyor. Yeni evimiz çok güzel. Hacca gideceğim diye hazırlanıyordum o param, bileziklerim, altınlarım yandı. Sağ olsun devletimizin verdiği para ile kiraya çıktım. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Herkesin mağduriyeti bitirildi"
Yangında mahallede 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen muhtar Mustafa Cansız ise şunları söyledi:
“Yangında köyümüz 45 dakika içerisinde tamamen yandı. Devletimiz hemen yanımıza geldi ve yaralarımızı sarmaya başladılar. Dünyanın sonu gibi her şey bitmiş gibiydi. Şimdi öyle değil, her şey iyileşti. Mükemmel evler yapıldı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız geldi. Hep yardımcı oldular. Herkesin mağduriyeti bitirildi. Mahallemizde 53 ev yapıldı, onlar cumartesi günü teslim edilecek. Mahallemizde önceden evler iç içe yapılmıştı, şimdi planlı, projeli şekilde yapıldı. Yeni bir Kalemler oldu. Devletimiz yanımızda oldu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkes hızlı bir şekilde görevini yaptı."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü
CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'
İzmir'de İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylarda yürüdü
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Bayrampaşa'da İBB'nin ihmali yüzünden halk tedirgin! Köprü bakımsızlık nedeniyle parça parça dökülüyor .
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı sürüyor! Akılalmaz sözler: 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar...
Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı: Çok sayıda gözaltı var
Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Türkiye'den uzay otobüsü hamlesi: Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı
Krizlerin gölgesinde 10'uncu toplantı! 6'lı masa yazı fontları ve metin boşluklarından sonra nihayet adayı da konuşacak
FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı
MSB: 12 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor