Kırıkkale'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kırıkkale’de, tarihi eser kaçakçıları mercek altına alındı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip neticesinde il dışından gelen E.R. (42) ile Ö.A. (42) isimli şahısların tarihi eser satışı yapacağını tespit etti. Savcılıktan alınan kararla operasyon yapan polis, şüpheli olduğu belirlenen otomobili takibe aldı. Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına aldı.Otomobilde arama yapan ekipler, 880 adet sikke, 22 adet yüzük, 3 adet mühür, 7 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu haç, 22 adet obje ve 8 adet ok ucu ele geçirdi.Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin ise Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilirken, yüzlerce parçanın arasındaki hayvan motifinin olduğu kare şeklindeki mühür ise dikkat çekti. Emniyette işlemleri devam eden 2 şahıs hakkında, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu gereğince adli işlem başlatıldı.