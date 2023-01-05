Belediye başkanının makam aracı, kamyonetle çarpıştı!

Kaza, sabah saatlerinde Mahmudiye ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Eskişehir istikametine giden Mahmut Ağaçcı'nın kullandığı Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'ya ait 42 D 0532 plakalı makam aracı, sis ve gizli buzlanma nedeniyle Nurettin Karaçöl'ün kullandığı kamyonetle çarpıştı.Kazada, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, meclis üyesi Mevlüt Atar, Mahmut Ağaçcı ile Nurettin Karaçöl hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.