Meteoroloji'den uyarı: Hem sis hem yağmur hem de kar var

Meteoroloji 4 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 1°C, 12°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 4°C, 12°CÖğle saatlerinde çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 1°C, 12°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 4°C, 13°CÖğle saatlerinde çok bulutlu, hafif sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR 4°C, 10°CAz bulutluDENİZLİ 3°C, 15°CAz bulutluİZMİR 4°C, 15°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA -2°C, 16°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 1°C, 21°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 10°C, 20°CAz bulutlu ve açıkISPARTA -2°C, 13°CAz bulutluMERSİN 9°C, 20°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA -2°C, 9°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -4°C, 9°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -7°C, 9°CParçalı ve az bulutluKONYA -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU -3°C, 12°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -5°C, 0°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlıSİNOP 8°C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA -2°C, 3°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 7°C, 14°CParçalı ve az bulutluTOKAT -4°C, 9°CParçalı ve az bulutluTRABZON 6°C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AĞRI -9°C, 8°CParçalı ve az bulutluERZURUM -7°C, 7°CParçalı ve az bulutluMALATYA -5°C, -1°CParçalı ve az bulutluVAN -7°C, 7°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.DİYARBAKIR -5°C, 13°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP -1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 6°C, 13°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 5°C, 15°CAz bulutlu ve açık