Karaman'da kanlı olay: 17 yaşındaki genci 8 yerinden bıçakladı!

Kanlı olay, dün saat 22.00 sıralarında, Ermenek'in Değirmenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Ali Y., bahçe buluştuğu arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., Muhammet Ali Y.'yi 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Muhammet Ali Y., çağrılan sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Ali Y., ardından Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.Ç. de polis merkezine götürüldü.