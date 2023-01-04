  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017-2018 döneminde İBB’nin şirketlerinde çalışan ve “Taşeron Yasası” ile kadroya geçirilen işçileri “Yeni bir işe alım” gibi gösterdi ve “Güvenlik-arşiv soruşturmaları yapılmamış” dedi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu ise İmamoğlu’nun söylemlerine tek tek cevap vererek “İBB Başkanı yine yalana ve iftiraya sarıldı” dedi.

İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'
Ekleme: 4.01.2023 - 16:06 Güncelleme: 4.01.2023 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bugün yaptığı basın toplantısında, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın, 28 Eylül 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 30 bin kişiyi işe aldığını söyledi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise bu işe alımların, 2017 yılında çıkan 'Taşeron Yasası' ile gerçekleştirdiğini açıkladı. 'İBB'deki taşeron işçilerin' kadroya geçirilmesini, İmamoğlu'nun 'Yeni bir işe alım' gibi gösterdiğini ve algı yapmaya çalıştığını aktaran Göksu, 'İBB Başkanı her zaman olduğu gibi bugün de yalana ve iftiraya sarıldı' dedi.

HEPSİNİN ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILDI

İmamoğlu'nun, 'O dönem arşiv araştırması yasak olmadığı halde, işe giren 30 bin kişiden 10 bin kişi için arşiv araştırması istenmemiş. Bunu ben yapsam neler olurdu, siz düşünün' sözleri Göksu tarafından yalanlandı. Göksu, İBB'ye 'Taşeron Yasası' ile geçen tüm çalışanların, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçlarının da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alındığını belgeleriyle açıkladı.

İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'

İDDİALAR VE GERÇEKLER

İmamoğlu'nun değindiği 'İBB'ye 30 bin işçi alımı' konusunun iç yüzü ise şu şekilde açıklandı:

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' ile İBB Belediye Şirketleri'ne İş Kanunu'na tabii olarak kadroya geçirme işlemleri yapılmıştı.

2017 yılında çıkan bu geçici madde ile taşeron olarak çalışan işçiler, 2018 yılının Nisan ayında kadroya geçirilmişti. 22 bin 73 yüklenici çalışanlar İBB şirket kadrolarına, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçları da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alınmışlardı. Daha sonraki süreçte ise emekli olan veya işten ayrılanların yerine KHK kapsamındaki kadrolar için 6 bin 165 kişi işe alınmış. Bunların tamamı da şirketlerde oluşturulan komisyonlar tarafından arşiv sonuçları değerlendirilerek işe alınmıştı.

ARŞİV SORUŞTURMASI İMAMOĞLU DÖNEMİNDE KALDIRILDI

Ekrem İmamoğlu döneminde İBB İnsan Kaynakları Koordinatörü olan Öncü Özhan Öner'in talimatıyla, 'Arşiv soruşturmasına gerek olmadığı' gerekçesiyle, arşiv araştırması yapılması işlemleri ve süreçleri İBB Şirketleri için iptal edilmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Özer duyurdu! Özel okul ücretleri artış oranı açıklandı
Osman Gökçek
Eda Taşpınar ifade verdi
İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'
Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı
AK Partili Mehmet Ali Çelebi’den tepki: “İndirilecek bayrağımız yoktur!”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Lozan açıklaması
Bekir Bozdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Yeni bir savaş mı çıkıyor? ABD'den nükleer çıkışı: Savunmaya kararlıyız
ABD'yi korkutan uyarı: Kongre baskını yeniden olabilir
Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu
Bakan Akar'dan Suriye açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye terör soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar
Askeri kamyonet yoğun sis nedeniyle TIR'a çarptı: Bir astsubay ve 2 asker şehit oldu
İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı... 'Başkan Erdoğan'ın açıkladığı karar bizi çok mutlu etti'
Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?
Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!