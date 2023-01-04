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Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...

Kritik seçim süreci yaklaşırken en çok tartışılan konulardan biri seçimlerin 2023 yılının mayıs ya da nisan ayına çekilip çekilmeyeceği oldu. AK Parti, sınavlar, bayram, hac, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor.

Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...
Ekleme: 4.01.2023 - 09:48 Güncelleme: 4.01.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...
Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz seçim tarihi ve süreci ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

9 Nisan-18 Haziran arasındaki tüm pazar günleri tek tek artı ve eksileri ile değerlendirildi.

Yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında seçimin 18 Haziran'da olmaması gerektiğine ilişkin nedenleri tek tek sıralandı.

Okul tatilinden, hac mevsiminin gelmesine, kurban bayramından sınav tarihlerine ve vatandaşın o tarihlerde tatilde olmasına kadar detaylar çok boyutlu olarak ele alındı.

İKİ LİDER GÖRÜŞECEK

Kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak.

TBMM'ye sunulan aile ve başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin meclisten geçmeme ihtimaline karşılık olası referandum süreci de gündeme geldi.

Referandumla ilgili diğer siyasi partilerin tavrı ortaya çıkmadığı için referandum riski ihtimali de detaylı olarak değerlendirildi.

Seçim beyannamesi için ilgili birimlerin tüm hazırlıklarının tamamlanması istendi. Milletvekilliği adaylığı için il ve ilçe başkanlarının istifa süreçleri de MYK'da gündeme geldi.

İL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda MYK üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Prosedür ve yol haritasının belirlenmesi için çalışma yapıldı. Başkan Erdoğan, kurmaylarına her zaman olduğu gibi her birimin çok çalışması gerektiği talimatını verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih...
Bu kapsamda il ilçe ve belediye başkanlarının istifası ile ilgili süreç tamamlanacak.
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