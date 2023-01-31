TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet

Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Barış Atay, DHKP/C terör örgütüne desteğiyle bilinen Grup Yorum'un Almanya'daki konserine katılım daveti yaptı. Terör yandaşı Grup Yorum'un konserini duyurmak için kamera karşına geçen Atay, "Bu dönemde devrimci dayanışma hiç olmadığı kadar önemli. Dostlarla dayanışma içerisinde olmanızı bekliyoruz dedi.

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay, DHKP/C terör örgütüne desteğiyle bilinen Grup Yorum'un Almanya'daki konserine katılım daveti yaptı.GRUP YORUM'A DESTEK MESAJITerör yandaşı Grup Yorum'un konserini duyurmak amacıyla kamera karşına geçen Barış Atay, Grup Yorum üyelerinden 'dostlar' diye söz etti.'DOSTLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMANIZI BEKLİYORUZ'Atay, şöyle konuştu:'Grup Yorum'un uzun yıllardır Türkiye'de ve aslında birçok ülkede yaşadığı baskıların farkındasınız. Bu dönemde devrimci dayanışma hiç olmadığı kadar önemli. Hep beraber orada olmanızı temenni ediyorum. Dostlarla dayanışma içerisinde olmanızı bekliyoruz.'