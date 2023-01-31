Polonya'daki Ukraynalı mülteci sayısı 9,5 milyonu aştı...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 11 ayı geride bıraktı..Her iki tarafında ağır kayıplar verdiği savaş, şiddetini artırarak devam ediyor.Savaşın ardından ülkeyi terk eden Ukraynalı mültecilere en çok ev sahipliği yapan ülke Polonya oldu.Her geçen gün sayısı artan Ukraynalı mülteci sayısı 9,5 milyonu geçti.Polonya Sınır Muhafızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin 700 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, 'Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 510 bin oldu.' ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 660 bin olduğu kaydedildi.Savaş mültecilerine ödenen mali yardım sisteminin sıkılaştırılmasını ve toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmının mülteciler tarafından ödenmesini içeren söz konusu yasaya göre, Polonya'da 120 günden fazla kalacak her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (8 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini kendisi karşılayacak.İkamet süresinin 180 günü aşması durumunda ise Ukraynalı mülteciler, günlük 60 zlotiyi (13 euro) geçmemek kaydıyla söz konusu masrafların yüzde 75'ini kendi ceplerinden ödeyecek.