CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçim takvimi henüz belli olmadığı için adaylarını açıklamadıklarını söyledi. Torun ayrıca, 'YSK henüz karar almadı' ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs'ı işaret etti.Seçime yönelik çalışmanın bu yönde yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların mağdur olmaması adına tarihin erkene çekileceğini belirtmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası gözler hala adayını belirleyemeyen muhalefete çevrildi.Seçim tarihinin netlik kazanmasının ardından muhalefette süren adaylık bilmecesi kaldığı yerden devam ediyor.Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.Torun, altılı masanın adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Torun, 'Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık. YSK henüz karar almadı.' dedi.