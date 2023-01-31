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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın Ortak Mutabakat Metni'ne HDP için konulan maddeleri tek tek sıraladı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, altılı masanın hazırladığı Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddelerin özellikle HDP için eklendiğini itiraf etti. Taşkın, bu maddelerden bazılarının 'dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi ve kayyum meselesinin çözülmesi' olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın Ortak Mutabakat Metni'ne HDP için konulan maddeleri tek tek sıraladı...
Ekleme: 31.01.2023 - 01:05 Güncelleme: 31.01.2023 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın Ortak Mutabakat Metni'ne HDP için konulan maddeleri tek tek sıraladı...
Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Mutabakat metni ile ilgili Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, bazı maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti.

'Burada ben netameli bir konuya gireyim' diyerek HDP için mutabakata konuşan maddeleri bir bir anlatan Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

'Bazıları diyor ki; Metinde Kürt yok HDP yok. Herkes spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi. Ben bir ara 15 madde saymıştım bizim 85 anayasa maddesinde. Doğrudan veya dolaylı olarak Kürt meselesiyle ilgili olabilecek. '
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