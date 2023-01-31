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Beyaz Gazete
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Çekya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pavel'in yaptığı telefon görüşmesi Çin ile gerginliğine sebep oldu...

Çekya’da hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petr Pavel’in, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-Wen ile yaptığı telefon görüşmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açtı.

Ekleme: 31.01.2023 - 18:58 Güncelleme: 31.01.2023 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Çekya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pavel'in yaptığı telefon görüşmesi Çin ile gerginliğine sebep oldu...
Çekya'da 9 Mart'ta resmen göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Pavel'in ilk iş olarak Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile yaptığı görüşmeye Çin Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

"ÇEKYA'NIN KİMİ ARAYACAĞINA KENDİSİ KARAR VERİR"

Çin tarafı Pavel'in söz konusu telefon görüşmesiyle Çin'in içişlerine karıştığını ileri sürerken, Çekya Başbakanı Petr Fiala da bu iddialara tepki göstererek, "Egemen bir ülke olarak Çekya'nın kimi arayıp kiminle buluşacağına kendisinin karar vereceğini" söyledi.

Fiala, Çin'in önemli bir ticaret ortağı olduğunu ancak Tayvan'la da birçok alanda iyi ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.

Çekya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pavel'in yaptığı telefon görüşmesi Çin ile gerginliğine sebep oldu...

UKRAYNA VE TAYVAN LİDERLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çekya'da 27-28 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Pavel, ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Pavel, iki ülkenin ortak değerleri, demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi konuların görüşmede ele alındığını, işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra yakın gelecekte yüz yüze görüşme temennisinde de bulunduklarını bildirmişti.

Tayvan'la iyi ilişkilere sahip Çekya ile bu hususta 2020'de de gerginlik yaşayan Çin tarafı, bu ülke ile yapacağı ortak kültürel programları iptal etmişti.
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