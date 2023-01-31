Bakan Kurum: Konut arsası kuraları yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye YARIN başlıyoruz. Hayırlı olsun' dedi.