Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. SMA hastaları için solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini belirten Bakan Koca, böylelikle iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, SMA hastaları için solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini, böylelikle iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'SMA Bilim Kurulumuz toplandı. Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım yüzde 100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde.' diyerek paylaşımda bulundu.
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