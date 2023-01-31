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6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!

Seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen, 6'lı masada liderlerin Cumhurbaşkanı adayı belirleyememesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
Ekleme: 31.01.2023 - 21:10 Güncelleme: 31.01.2023 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
Netleşen seçim takvimiyle Türkiye'yi seçim heyecanı sardı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanacağını ve 10 Mart'ta resmi adımın atılarak seçimlerin 14 Mayıs'ta olacağını belirtmişti..

Seçimlere 4 ay süre kalmışken, muhalefet kanadında aday krizi hakim.

Adayda karar verilemiyor
CHP ve İyi Parti önderliğinde; Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masa, ittifakın ilk oluştuğu günden bugüne bir aday üzerinde birlik sağlayamadı.

İyi Parti ile CHP arasında aday konusundaki görüş ayrılığı bir türlü giderilmezken, masaya dışarıdan destek veren HDP de aday belirleme sürecini etkiliyor.

Şubat'ta adayı açıklamaları bekleniyor

 Son olarak Ortak Politikalar Metni'ni açıklayan muhalefetin, Şubat ayında aday üzerinde çalışmalara başlayacağı belirtiliyor..

6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!

Sosyal medyada ti'ye aldı
Tüm bu süreç ise birçok kesimden tepki toplarken, sosyal medyada da dalga konusu haline dönüştü..
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