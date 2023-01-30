Millet İttifakı Ortak Mutabakat Metni'ni açıklarken Gültekin Uysal'ın uyuya kaldığı görüldü

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı Masa'nın 9 ana başlık ve 2 bin 500’e yakın maddeden oluşan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladığı sırada uyuya kaldı.

2023 seçimleri yaklaşırken, siyasi gündemde hararet artıyor.Seçimler için 14 Mayıs tarihi beklenirken, Millet İttifakı'nda halen aday belirsizliği hakim.Aday açıklaması beklenen 6'lı masa, bugün Ortak Politikalar Metni'ni açıkladı.6'lı masa liderleri, üzerinde anlaşma sağladığı mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu.6 partinin kurmayları teker teker kürsüye çıkarak vaatlerini açıklamaya başladı.Demokrat Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bülent Şahinalp konuştuğu sırada kameralar partinin Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı gösterdi. Bu sırada Uysal'ın uyukladığı görüldü.Gültekin Uysal'ın partisinin ekonomi vaatleri açıklanırken uyuya kalması ise 'Heyecanlanmadı' tartışmalarına neden oldu.