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CHP'nin TOKİ yalanı ellerinde patladı

Her fırsatta ucuz algı operasyonuna sığınan CHP'nin bir yalanı daha elinde patladı. CHP ve DEVA partisinin “İl başkanının akrabasına TOKİ’den ev verdiler” iddiasının soyisim benzerliği olduğu ortaya çıktı. Kura ile konut hakkı kazanan Hikmet Makas, “En mutlu gününüzü kabusa çevirdiler. Sevinmemize bile izin vermediler” derken, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “Önce mahkemede sonra sandıkta hesaplaşacağız” dedi.

CHP'nin TOKİ yalanı ellerinde patladı
Ekleme: 30.01.2023 - 13:44 Güncelleme: 30.01.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin TOKİ yalanı ellerinde patladı
CHP Çanakkale eski İl Başkanı Ümit Metin Ural, TOKİ üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonuyla adeta rezil oldu. Algı operasyonu ile halkın gözünü boyamaya çalışan Ural, Çanakkale Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için başka bir tiyatro ile vatandaşın karşısına çıktı.

LİSTELERİ İNCELEDİ

Dar gelirliye umut olan TOKİ konutlarını gündemine taşıyan Çanakkale milletvekili aday adayı Ümit Metin Ural, kura sonucu kendisine 3+1 daire çıkan Makas soyisimli bir vatandaşın, AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ın akrabası olduğunu ileri sürdü.

CHP'nin TOKİ yalanı ellerinde patladı

SOYİSİM BENZERLİĞİ ÇIKTI

Ural'ın bu yalanı yatsıya kadar bile sürmedi. TOKİ kurularından ev hakkı kazanan Hikmet Makas'ın, aslen Erzurumlu olan AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ın aksine Biga'nın Yolindi Köyü'nde doğup büyüdüğü ve çiftçilik yaptığı ortaya çıktı.

'HİÇ GÖRMEDİM'

İl başkanı ile aynı soyismi taşıdıklarını fakat kendisini hiç görmediğini belirten Hikmet Makas, 'Naim Makas'ı tanımadığım gibi Erzurum'a da hiç gitmedim. Soyisim benzerliği üzerinden siyaset yapanlara, ismim üzerinden iftira kusanlara hakkımı helal etmiyorum' dedi.

CHP'nin TOKİ yalanı ellerinde patladı

'SEVİNMEMİZE BİLE İZİN VERMEDİLER'

'Hayatımızda ilk kez devletimiz sayesinde evimiz oluyor. Fakat bu iftirayla sevinemedik bile' diyen Makas, 'En güzel, en sevinçli günümüzü bile kabusa çevirdiler. Proje üretemeyip yalana sarılanlar mutluluğumuzu elimizden aldı. Bir muhalefet partisi bu kadar küçülmemeli. Ben sade bir vatandaşım. Köyümde çiftçilik yapıyorum. Naim Makas'ı tanımam. Onlar Erzurumluymuş, ben bu köyde doğup büyüdüm. Bu projede emeği olan herkese teşekkür ederim. Devletimizin sayesinde ev sahibi olsun. Devletimize zeval gelmesin' diye konuştu.

CHP'nin TOKİ yalanı ellerinde patladı

'ÖNCE MAHMEKEDE SONRA…'

Atılan iftiraların ardından her vatandaşın internet ortamında kolaylıkla ulaşabileceği TOKİ kura sonuçlarını incelediğini belirten AK Parti İl Başkanı Naim Makas ise 'Kendisine kurayla ev çıkan Hikmet Makas isimli kişinin Biga'nın Yolindi Köyünden bir vatandaşımız olduğunu öğrendik. Kendisi ne yakın ne de uzak bir akrabam olmadığı gibi tanımamda. Zaten uzun yıllardır Çanakkaleli olsak ta bizim ailemizin kökeninin Erzurum olduğunu herkes bilir. Devletin aradığı şartları taşıyan, üzerine kayıtlı evi bulunmadığı için de ihtiyaç sahibi olduğu anlaşılan bu vatandaşımıza evi şimdiden hayırlı olsun ve iyi günlerde oturmak nasip olsun. Diğerleri ile önce mahkemede sonra sandıkta hesaplaşacağız' dedi.
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