Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine indirim geldi
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğine neden oluyor. Milyonlarca araç sahibi benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyorken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve motorine indirim geldi. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine indirim haberi geldi.
İndirimden sonra pompa satış fiyatları da değişti.
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar? İşte 29 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları…
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine çifte indirim yapıldı.
İstanbul 29 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı; 21,05 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı; 23,14 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı; 10,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı; 21,05 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı; 23,40TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı; 10,92 TL
Ankara 29 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı; 21,31 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı; 23,40 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı; 10,88 TL
İzmir 29 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı; 21,25 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı; 23,49 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı; 10,59 TL
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