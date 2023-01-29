Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine indirim geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğine neden oluyor. Milyonlarca araç sahibi benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyorken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve motorine indirim geldi. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...