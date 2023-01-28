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İzmit'te otoyolda 4 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

İzmit'te, TEM Otoyolu'nda, 1 otobüs, 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.01.2023 - 16:44 Güncelleme: 28.01.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
İzmit'te otoyolda 4 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
İzmit'te, TEM Otoyolu'nda, 1 otobüs, 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Kaza, saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kapantepe viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Aniden yavaşlayan trafik nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otobüs, önünde duran TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, önündeki kamyonete ve başka TIR'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İşçi servisindeki 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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