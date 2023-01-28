Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: Aday çıkaramadılar bizim adaylığımıza laf söylüyorlar

Bir dizi program ve toplu açılış töreni için bugün Denizli'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda saat toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 6'lı masanın, 'Bir kez daha aday olamaz' çıkışına sert karşılık verdi, '2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır. Yeni yönetim sistemi ile kronometre 2018'de sıfırlandı. 6'lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.' dedi. Erdoğan, Adnan Menderes'in, 'Yeter söz milletin' diyerek CHP diktasını yıktığını hatırlattı, 'Biz de bugün küresel vesayet odaklarına 'Yeter' diyoruz. 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömeceğiz. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında ne ifade edecek.' ifadelerini kullandı.İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Denizli'yi özlemişiz ama baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Buraya son olarak geldiğimde Pensilvanya ve Kandilli'den desteklenen 4'lü çeteden bahsetmiştik. Masayı kurdular sonra sayıları 6'ya çıktı. Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler, kendi sünepeliklerini unutturmak için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz?2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır. Yeni yönetim sistemi ile kronometre 2018'de sıfırlandı.6'lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.Parti binalarına, 'Yeter söz milletindir' afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bunların ağbabalarına 'Yeter söz milletin' demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarına 'Yeter' diyoruz. 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömeceğiz. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında ne ifade edecek.Onların bir yuvarlak masanın etrafında toplanıp durdukları 1 yılda bizde 47 il ziyareti yaptık. Biz Türkiye'yi, dünyayı dört dolandık, onlar bir masanın etrafında tur atmanın ötesine geçemedi.Türkiye'yi milli irade yerine kendi vesayet sistemimizle yönetmek istiyoruz dediler. Bunlara bu zırvaları bırakın dedik. Denizli'ye bakın. Sadece bu meydanda 80 bin kişi var. Yoldakileri söylemiyorum. Bu ihtiras fırtınalarına karşı YETER diyoruz. Sözün de, kararın da milletin olduğunu söylüyoruz.