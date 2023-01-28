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'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Yunanistan provokasyonlarına son hız devam ediyor. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla Türkiye ile tansiyonu yükselten Yunanistan'a Başkan Erdoğan'dan çok sert çıkış gelmişti. Başkan Erdoğan'ın 'bir gece ansızın' sözleri Yunan Genelkurmay Başkanının gündeminde... Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullandı.

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Ekleme: 28.01.2023 - 17:10 Güncelleme: 28.01.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
Yunan provokasyonlarına her geçe gün bir yenisi ekleniyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın töreninde konuştu. Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Ege adalarının silahlandırılmasına tepkisini hatırlatan Floros, Türkiye'yi hedef aldı.

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın' sözlerine atıfta bulunan Floros, açıklamalarında 'Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem.' dedi.

Birilerinin bizimle mücadele edebilmesi karşı koyabilmesi için çok güçlüyüz. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inch denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde' ifadelerini kullandı.

Floros'un bu sözleri ise ABD'li Global Firepower'in Türk ve Yunan güçlerini kıyasladığı verileri getirdi.

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, Türk ve Yunan güçlerini kıyaslamıştı. İşte dikkat çeken detaylar...

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Hava gücünden doğal kaynaklara birçok alanda değerlendirme yapan sitenin karşılaştırma özeti şu şekilde...

 'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                             TÜRKİYE- YUNANİSTAN ASKERİ GÜÇ KIYASLAMASI


'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                              FİNANSAL BİLGİLER

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...







                                                                                 SAVUNMA BÜTÇESİ

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                                  SATINALAMA GÜCÜ

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                                        HAVA GÜCÜ

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                                     KARA GÜCÜ



'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
                                                                                  ZIRHLI ARAÇLAR

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                                      DENİZ GÜCÜ

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                                 HELİKOPTERLER

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                                DOĞAL KAYNAKLAR


'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

                                                                                      DENİZALTILAR

'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...



                                                                                       FIRKATEYNLER



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'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...
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