 'Bir gece ansızın' gündemlerinden düşmüyor! Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Yunan Genelkurmay Başkanından küstah sözler...

Yunan provokasyonlarına her geçe gün bir yenisi ekleniyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Özel Harekat Kuvvetleri ve Ordu Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın töreninde konuştu. Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Ege adalarının silahlandırılmasına tepkisini hatırlatan Floros, Türkiye'yi hedef aldı.Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın' sözlerine atıfta bulunan Floros, açıklamalarında 'Hazırlanıyoruz ve hazırlık en iyi yöntem.' dedi.Birilerinin bizimle mücadele edebilmesi karşı koyabilmesi için çok güçlüyüz. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inch denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde' ifadelerini kullandı.Floros'un bu sözleri ise ABD'li Global Firepower'in Türk ve Yunan güçlerini kıyasladığı verileri getirdi.ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, Türk ve Yunan güçlerini kıyaslamıştı. İşte dikkat çeken detaylar...Hava gücünden doğal kaynaklara birçok alanda değerlendirme yapan sitenin karşılaştırma özeti şu şekilde...