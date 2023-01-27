Tekirdağ Limanı'nda 114 kilo kokain ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza birimlerinin ülke genelinde limanlara yönelik yürüttüğü risk analizi ve kontrollerinde, Türkiye üzerinden transit geçecek, Güney Amerika çıkışlı konteyner gemide uyuşturucu madde tespit edildi.X-ray kontrolünde belirlenen şüpheli yoğunluğa ilişkin eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada 114 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaya sürüyor.