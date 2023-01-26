Yerli otomobil TOGG, Almanya'da görüldü

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali Togg ile gerçek oldu...2018'de başlayan yerli otomobil çalışmalarında sona gelinmiş, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı da Togg'un seri üretileceği fabrika ile taçlandırılmıştı. Öte yandan seri üretim için de 2023'ün Mart ayı işaret edilmişti.Türkiye'nin milli gururu dünyada da büyük yankı uyandırmış, sahip olduğu üstün özellikleri ile övgüler almıştı. İlk olarak 6 farklı renkte görücüye çıkacak olan Togg için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seriye yeşil renk de eklendi.Almanya'da görüntülendiSon olarak, satışa çıkmak için gün sayan yerli ve milli otomobil, Almanya'nın Frankfurt şehrinde görüntülendi.Seyir halinde ilerlediği sırada farklı bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.Kısa sürede gündem olan video, adeta heyecan yarattı. Bazı kullanıcılar da Togg'un Türkiye'de ne zaman yollarda görüleceğini tartışmaya başladı.