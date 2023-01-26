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Tabancayla 28 el ateş etti “alkollüydüm” dedi

Adana’da gece yarısı bir iş yerine 28 el ateş ederek kurşunlama olayına karışan 5 kişi yakalandı. 3 zanlının tutuklandığı olayda silahı kullandığı ileri sürülen zanlının “Alkollüydüm rastgele ateş ettim” dediği öğrenildi.

Ekleme: 26.01.2023 - 11:42 Güncelleme: 26.01.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Tabancayla 28 el ateş etti “alkollüydüm” dedi
Adana'da gece yarısı yüzlerini cerrahi maskeyle kapatan motosikletli iki kişi, bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. İşyerinin kepenk ve tentesine tam 28 adet kurşun isabet ettiği olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik kameralarından iz süren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayda silahı kullandığı ileri sürülen Sercan Ç., 'Alkollüydüm; rastgele ateş ettim' dedi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

28 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, 15 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda yaşandı. Yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen iki kişi, gece yarısı motosikletle geldikleri işyerini otomatik tabancayla ardı ardına ateş etti. 28 kurşun, mağazanın kepenk ve tentesine isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan da olmadı. Zanlılar kaçarken, silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

TEK TEK YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, görüntülerden iz sürdü ve olayda ateş eden kişinin Sercan Ç. (24), motosikleti kullananın da Fırat S. (22) olduğunu tespit etti. Her iki zanlıyla birlikte onlarla hareket ettiği belirlenen Ferit D. (29), Cumali T. (29) ile Ferhat A. (28) da adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla gözaltına alındı.

'ALKOLLÜYDÜM'

Zanlılardan Sercan Ç.'nin emniyetteki sorgusunda, 'O gece alkollüydüm. Silahla rastgele ateş ettim' dediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen; Sercan Ç. ile birlikte Fırat S. ve Ferit D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cumali T. ve Ferhat A. da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
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