Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik TEM Şube Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Ekipleri tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.