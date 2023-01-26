Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da polis ekipleri silahlı terör örgütü PKK/KCK yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik TEM Şube Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Ekipleri tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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